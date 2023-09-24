Лавров заговорил о признании территориальной целостности Украины в границах 1991 года 1 24.09.2023, 21:05

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Сергей Лавров

И назвал условие.

Россия признает территориальную целостность Украины при условии выполнения Киевом обещаний, данных в Декларации о ее независимости, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам работы 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Мы еще в 1991 году признали суверенитет Украины на основе Декларации о независимости, которую она приняла, выходя из СССР. <…> Одним из главных для нас был момент, что Украина будет внеблоковой страной, не будет вступать ни в какие военные альянсы», — сказал он.

Лавров добавил, что помимо этого в документе говорится об уважении прав национальных меньшинств и прямо упоминается русский язык. «В той редакции, при тех условиях мы поддерживаем территориальную целостность этого государства», — отметил министр.

При этом Лавров подчеркнул, что Киев сам нарушил эти принципы, якобы «начав войну» против Донбасса и Крыма. «У нас нет никаких проблем с территориальной целостностью Украины. Она была разрушена теми, кто осуществил и поддержал переворот, лидеры которого объявили войну против собственного народа и стали его бомбить», — сказал он.

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