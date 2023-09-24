СМИ: В части Санкт-Петербурга пропал свет после «хлопка» 4 24.09.2023, 21:58

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Видео.

Вечером в воскресенье, 24 сентября, в России в аэропорту Пулково и петербургском районе Шушары исчезло электричество. До этого местные жители слышали громкий звук и видели яркую вспышку в небе.

Фото и видео из Петербурга без света публикуют российские телеграм-каналы. В Шушарах также нет воды.

Власти пока никак не комментировали произошедшее.

В аэропорту Пулково сообщили, что энергоснабжение было нарушено в зале вылета внутренних рейсов. В здании включили аварийное освещение, задержек рейсов не было.

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