В Крыму взорвали авто российского оккупанта 25.09.2023, 1:08

Фотофакт.

Автомобиль российского военнослужащего взорвали во временно оккупированном городе Джанкой в Крыму. Об этом в воскресенье, 24 сентября, сообщает российский Telegram-канал Baza со ссылкой на источники.

По предварительным данным, под автомобилем сработало взрывное устройство.

Соцсети полагают, что неизвестные прикрепили снизу машины российского оккупанта контактный заряд СВ мощностью около 500 граммов в тротиловом эквиваленте.

Бомба сдетонировала днем 23 сентября рядом с домом, где проживает российский захватчик. Никакие впечатляющие элементы в бомбе якобы использованы не были, отмечает Telegram-канал.

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