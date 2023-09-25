Ученые нашли неожиданную причину успехов детей в школе 25.09.2023, 2:21

Дети лучше учатся в школе, если с ними проводят время отцы.

Дети начинают лучше учиться в начальных классах школы, если их отцы проводят с ними время. Совместный досуг может включать в себя чтение книг, лепку из пластилина или другие активности. Соответствующая информация содержится в исследовании аналитиков бизнес-школы Университета Лидса.

«Специалисты изучили результаты тестов детей из пяти тысяч семей. Оказалось, что ребенок лучше успевал в классе, если в возрасте трех лет с ним проводил время папа. Те, чьи отцы не находили времени на ребенка, в начальной школе были менее успешны», — результатами исследования делится издание «Ридус».

Ученые доказали, что для прогресса отцу достаточно проводить с ребенком в день около 10 минут. У 60% школьников результаты контрольных тестов были выше, если отец читал им книги каждый день или хотя бы несколько раз в неделю. Если папа уделял совместному чтению литературы меньше времени, то и этот показатель снижался.

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