The Hill: Антирейтинг Байдена достиг самой высокой отметки за все время президентства 25.09.2023, 3:41

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Джо Байден

Поддержка со стороны основных избирательных групп уменьшается.

Рейтинг неодобрения президента США Джо Байдена поднялся до 56%, что является наибольшим значением за все время его президентства, свидетельствуют обнародованные 24 сентября результаты опроса NBC News. При этом 41% избирателей заявили, что одобряют деятельность президента, что отвечает результатам опроса Reuters/Ipsos на прошлой неделе (42%).

Опрос также показал, что поддержка Байдена снижается среди избирателей от 18 до 24 лет – 46%, среди латиноамериканцев – 43% и среди независимых избирателей, которые будут иметь решающее значение на всеобщих выборах – 36%. Опрос продолжает отражать тенденцию, согласно которой подавляющее большинство избирателей выражают обеспокоенность относительно Байдена, а также его вероятного оппонента на всеобщих выборах 2024 года – бывшего президента Дональда Трампа, сообщает The Hill.

Лидерство Трампа на праймериз Республиканской партии также резко возросло, опережая своих оппонентов на 43%, несмотря на множество юридических проблем в виде четырех уголовных обвинений.

Согласно опросу, Трамп был первым выбором среди принявших участие в первичных выборах республиканских избирателей – 59%, тогда как губернатор Флориды Рон ДеСантис набрал лишь 16%. Опрос также показал, что республиканцы все чаще считают, что Трамп должен оставаться лидером Республиканской партии – 58%, что больше 49% в июне.

Избиратели продолжают считать возраст 80-летнего Байдена проблемой. 74% избирателей заявили, что имеют большие или умеренные опасения, что у него нет умственных и физических способностей быть президентом. В то же время 44% избирателей сказали то же о 77-летнем Трампе.

Каждый пятый избиратель, выразивший беспокойство относительно возраста Байдена, сказал, что все равно проголосовал бы за него, а не за Трампа. Гипотетический опрос 2024 показывает, что Трамп и Байден оказались в тупике – по 46% среди зарегистрированных избирателей. В июне Байден опережал Трампа на 4% в аналогичном опросе.

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