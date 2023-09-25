Зеленский пообщался с Киссинджером во время своего визита в США 25.09.2023, 4:32

Экс-госсекретарь США сейчас является одним из лоббистов Украины в НАТО.

Во время визита в США президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с экс-госсекретарем США и известным ученым в сфере геополитики Генри Киссинджером.

Подробностями встречи поделился в соцсетях глава Офиса президента Андрей Ермак, который также там присутствовал.

«Получился действительно глубокий разговор», — поделился впечатлениями Ермак.

Он добавил, что Киссинджер сейчас является одним из лоббистов Украины в НАТО.

В первые месяцы полномасштабного Киссинджер заявлял, что Украина должна пойти на территориальные уступки. Он также был известен как противник вступления Украины в НАТО.

Но в январе 2023 года экс-дипломат изменил свою позицию и заявил, что после начала полномасштабного вторжения РФ членство Украины в Альянсе было бы уместным.

«До этой войны я был против членства Украины в НАТО, потому что опасался, что это начнет именно тот процесс, который мы видим сейчас. Теперь, когда процесс вышел на такой уровень, идея нейтральной Украины в таких условиях уже не имеет смысла», — заявил Кисинджер.

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