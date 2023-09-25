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Россия атаковала Одессу дронами и ракетами

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  • 25.09.2023, 7:33
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Россия атаковала Одессу дронами и ракетами

Поврежден морской вокзал, разрушены зернохранилища.

Российские оккупанты в ночь на понедельник, 25 сентября, атаковали Одесскую область иранскими дронами-камикадзе и ракетами. Есть разрушения, пострадал один человек, пишет New Voice.

Россияне направили против Одесской области 19 ударных беспилотников и две сверхзвуковые противокорабельные ракеты «Оникс». Также выпустили 12 крылатых ракет «Калибр» со сложными траекториями движения по разным областям.

Оккупанты попали в припортовую инфраструктуру. В Одессе существенные повреждения получил морской вокзал. В здании привокзального отеля, который уже несколько лет не работает, начался пожар. Его потушили.

Ракеты «Оникс" разрушили зернохранилища. В результате падения обломков повреждены складские помещения одного из предприятий и частный дом в пригороде Одессы.

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