СМИ: Украинский военнопленный избил в СИЗО Гиркина 16 25.09.2023, 7:37

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На террориста якобы напал боец «Азова».

Российский террорист, военный преступник Игорь Гиркин якобы был избит в СИЗО украинским военным из «Азова», куда его поместил московский суд до 18 декабря по подозрению в призывах к экстремизму.

Информацию соответствующего содержания начали распространять российские пропагандистские telegram-каналы, вместе с фотографией якобы избитого Гиркина, пишет «Телеграф».

Сообщается, что нападение на преступника было совершено, когда тот вышел на прогулку, при этом пропагандисты предполагают, что это произошло по отмашке администрации СИЗО.

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