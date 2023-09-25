СМИ: Украинский военнопленный избил в СИЗО Гиркина

СМИ: Украинский военнопленный избил в СИЗО Гиркина16
- 25.09.2023, 7:37
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На террориста якобы напал боец «Азова».
Российский террорист, военный преступник Игорь Гиркин якобы был избит в СИЗО украинским военным из «Азова», куда его поместил московский суд до 18 декабря по подозрению в призывах к экстремизму.
Информацию соответствующего содержания начали распространять российские пропагандистские telegram-каналы, вместе с фотографией якобы избитого Гиркина, пишет «Телеграф».
Сообщается, что нападение на преступника было совершено, когда тот вышел на прогулку, при этом пропагандисты предполагают, что это произошло по отмашке администрации СИЗО.