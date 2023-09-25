Дорогой доллар с белорусами надолго 2 25.09.2023, 7:43

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Прогноз по валютам на неделю.

Финансовые аналитики из myfin.by ожидают, что российский и белорусский рубли на текущей неделе будут находиться под влиянием внутренних факторов. На московских торгах ожидают курс доллара около 95,00+/- 1,00 рубля.

На белорусском валютном рынке это будет коррелироваться с курсом доллара около текущих значений и можно ожидать примерно USD/BYN 3,2500-3,2600. Курс евро пока находиться под давлением, из-за укрепления доллара на внебиржевом рынке Форекс. Курс российского рубля также стабилен.

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