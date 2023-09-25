«А в целом по республике дела аховые» 9 25.09.2023, 7:49

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Белорусское сельское хозяйство оказалось в глубоком кризисе.

В Солигорске Лукашенко потребовал от аграриев поднять сельское хозяйство на новые высоты. Вопрос: а где мы сейчас?

В 2022 году на экспорте продовольствия Беларусь заработала свыше $8 млрд, а за 8 месяцев нынешнего года – более $4 млрд.

«На первый взгляд, прилично. Но это далеко не те цифры, которые мы можем иметь. Ведь спрос на продовольствие в мире, как все вы знаете, огромный, цены растут и будут расти, открываются новые рынки. И сидеть сложа руки в такой уникальной ситуации – просто преступление», – объявил правитель.

Чем же измеряется эта приличность? За 2022-й прибавили всего 1% к уровню предыдущего (7,6 млн т). И, если судить объективно, даже этот скромный рост обеспечили Брестская, Гродненская и Минская области.

Поголовье крупного рогатого скота сокращается из года в год: за пять лет – более чем на 100 тыс. голов, в том числе в 2022 году — на 22 тыс. Основная причина – падеж (2021 год — 102,8 тыс. голов, 2022 год – 111 тыс. голов). В прошлом году рост этого показателя – в 69 районах всех областей страны.

С такой «высоты» и падать не страшно.

Что же на самом деле происходит в сельском хозяйстве? Почему надо отказываться от экспорта продовольствия?

О «деревенских» проблемах сайт «Свободные новости» поговорил с кандидатом экономических наук Петром Мигурским.

Придется закупать минимум 2 миллиона тонн зерна

– Итоги работы за восемь месяцев выглядят не слишком красиво. Зерна собрали 78% к уровню прошлого года. В сельском хозяйстве действует закон минимума: когда урожайность определяет фактор, находящийся в низшей точке – в нашем случае это влага. Недостаток ее и повлиял на ситуацию в целом. Мы начали разговор с уборки зерновых, а в уме держим предстоящую заготовку кормов: там тоже не все благополучно.

Власти взяли курс на импорт зерна: в этом году планируют закупить 500 тысяч тонн, и, скорее всего, в следующем году то же самое. Но миллиона тонн – очень мало: если требовать от аграриев положительной динамики в производстве продукции животноводства (а у нас экспорт и определяется животноводческой отраслью, молочно-товарным производством), то надо закупать зерна вдвое больше. И не стесняться с обеспечением рациона – тогда можно думать и об экспорте.

А о том, что он просядет, говорили еще год назад. Еще тогда пошли первые сигналы: физический объем экспорта белорусского продовольствия просел. Сегодня что мы имеем? За 8 месяцев произвели на 3% больше мяса, на 5% молока, но это не те цифры, на которые надо опираться. Я понимаю, если бы прирост составил 20-30%, а в существующие 2-3% легко вписываются приписки. Когда вся система зациклена на плюс, это дает необъятный простор для махинаций.

Возвращаясь к экспорту.

Извините, ребята, он мало кому нужен, потому что Россия себя обеспечивает: и говядиной, и свининой. Кстати, с 2012 года свинина уже полностью идет на внутреннее потребление. И дело даже не в этом. А в том, что на мясокомбинатах простаивают производственные линии по ее переработке. В Могилевской области оборудование занято только на 30-40%. Но местный мясокомбинат построил свиноводческий комплекс в Славгородском районе именно для того, чтобы перерабатывать свинину у себя – дела немного поправили. А в целом по республике дела аховые.

В мировой структуре производства мяса 40% занимает птица, 40% – свинина и 20% – говядина. На Могилевщине, например, доля птицы достигает 60%, а свинины – около 10%. У нас диспропорция в производстве мяса, а нужно стремиться к мировому балансу но не получается.

Жизнь, наверное, заставит пересмотреть отношение к продовольственному экспорту: овчинка выделки не стоит. Зачем закупать миллион тонн зерна, доить коров, перерабатывать молоко, а затем везти в Китай или Африку? Нам просто кажется, что Китай всегопоглощающая черная дыра: сколько ни предложи – поглотит все; так раньше мы думали и про Россию: что ни произведем – все купит. Нет уж: птицы своей там теперь достаточно, за нынешнее полугодие Беларусь закупила у соседки 17 тысяч тонн свинины.

Складывается ситуация не в пользу нашего экспорта. Поэтому я и не понимаю упертости: давайте больше, давайте перерабатывайте! В прошлом году получили от экспорта продовольствия 8,3 миллиарда долларов, а для его обеспечения закупили импорта приблизительно на 8 миллиардов.

А где брать кадры?

Сейчас недокомплект существующих ферм составляет 16 тысяч голов. Одновременно поступило распоряжение построить в 2023-2024 годах по 10 молочно-товарных ферм в каждой области. Так для кого или для чего они?

В Могилевской области этот недокомплект постоянный: и на свинокомплексах, и на фермах. Но если его в принципе можно ликвидировать, то где взять рабочие кадры? Например, ситуация в Гомельской области едва не катастрофическая. Пришла новая руководительница в Добрушском районе, показала свое «я» – в результате поувольнялись трактористы, поувольнялись доярки. А ей все равно: мол, куда без меня денетесь? Но люди без вас не пропадут, а что вы будете делать без людей?

Конечно, переместить скот в новые помещения неплохо. Помню, когда приехал в Могилевскую область, коров доили в ведра, на каждую доярку припадало 25 животных; поставил молокопроводы – буквально за месяц решились многие проблемы: нагрузка на доярку выросла до 50 голов (молоко ведрами таскать не нужно), у людей появились выходные, лучше стали заботиться про свои группы (лучше кормить, лучше поить). И пошла заработная плата.

Построить 60 комплексов в стране – в принципе, неплохо, но в этой схеме чего-то не хватает. А не хватает кадров. Пьют в городе, а не в деревне: в деревне пить некому, трезвое ядро там сформировалось.

Требуют новые комбайны стоимостью по 500 тысяч рублей? Если урожайность по 70-100 центнеров с гектара, то они нужны, а если в Глуском районе – 13 центнеров, в Костиковичском – 17 центнеров, а в целом по Могилевской области 25 центнеров, а в Гомельской области вообще 20 центнеров? Какие современные комбайны? Да это издевательство над экономикой Беларуси. Вообще в стране 32% хозяйств не имеют современной техники, но на них почему-то никто не обращает внимания.

Куда это годится? Шкловский район, который раньше намолачивал 120-130 тонн, в этом году году имеет 78 тысяч тонн с урожайностью 38 центнеров с гектара и занял первое место. В Могилевской облатси только три района превысили уровень 30 центнера с гектара – все остальные намолотили меньше.

А они все: дисциплина, давай дисциплину! Одной дисциплиной сельское хозяйство не построишь. Следует заниматься продуктивностью скота, тогда не нужно строить дворцы для коров и проблема с кормами не обострятся, да и с кадрами тоже.

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