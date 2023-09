«Как долго Шойгу может скрывать прорыв в Вербовом?» 1 25.09.2023, 7:56

12,290

ВСУ могут изолировать 56-й полк РФ в Новофедоровке.

Силы обороны Украины, вероятно, прорвали очередную линию обороны оккупантов на Запорожье и 22 сентября ворвались в село Вербовое в Пологовском районе. По состоянию на 24 сентября они продолжали атаковать врага в населенном пункте, применяя бронетехнику.

Украинское наступление севернее села может изолировать 56-й полк воздушно-десантных войск (ВДВ) РФ, дислоцированный в Новофедоровке, от его побратимских полков в районе самого Вербового. Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Специалисты проанализировали российские источники, которые первыми начали сообщать о прорыве ВСУ возле Вербового. Отмечается, что на геолокационных кадрах боевых действий, опубликованных 24 сентября, видно, как украинская БМП действует в пределах крайней западной окраины села.

Информатор, связанный с ВДВ РФ, заявил, что украинские силы впервые вошли в Вербовое 22 сентября и продолжили продвижение на восток. Позже он указал, что на 24 сентября ВСУ уже заняли половину населенного пункта.

ВСУ наступают севернее Вербового и могут изолировать 56-й полк РФ в Новофедоровке: анализ боевых действий от ISW

«Этот источник обвинил минобороны РФ в попытках скрыть тактический прогресс Украины в Вербовом, риторически заявив: «Как долго Шойгу может скрывать прорыв в Вербовом?», – подчеркнули в ISW.

Еще несколько российских источников 24 сентября указывали, что украинские войска продолжают разворачивать технику против Вербового, в том числе британские БМП M2 Bradley. Хотя некоторые пропагандисты категорически отрицали любой украинский прорыв в Вербовом состоянием на воскресенье.

В Генштабе ВСУ в тот день сообщили, что защитники захватили новые неустановленные объекты вблизи Вербового.

На этом фоне у россиян началась паника из-за вероятности изоляции Силами обороны Украины 56-го полка десантников, дислоцированного в Новофедоровке, от его побратимских полков в районе Вербового. Еще 21 сентября один из российских источников в воздушно-десантных войсках предупредил, что ныне существует «реальная угроза» выхода ВСУ в тыл 56-го полка.

ВСУ наступают севернее Вербового и могут изолировать 56-й полк РФ в Новофедоровке: анализ боевых действий от ISW

Через день этот источник уже утверждал, что украинские силы находятся в пределах 7 км от оцепления 56-го полка и что тот окажется в затруднительном положении, если его командир не «примет решение отойти с Новофедоровки на другие ранее подготовленные позиции».

«Мы не оцениваем вероятность оцепления 56-го полка, хотя украинские силы могут изолировать его от остальной 7-й дивизии ВДВ, если им удастся перехитрить его с севера Вербового, и полк непонятным образом останется на своих текущих позициях», – отметили в ISW.

Ранее украинский военный журналист Константин Машовец сообщил, что Силы обороны пытаются обойти Вербовое с севера.

ВСУ наступают севернее Вербового и могут изолировать 56-й полк РФ в Новофедоровке: анализ боевых действий от ISW

Параллельно известный, связанный с Кремлем, блогер утверждал, что украинские войска улучшили свои позиции у фланга Новофедоровки. Другой пропагандист рассказывал, как ВСУ пытались атаковать неопределенную тактическую высоту возле Вербового и разворачивали технику с севера на юг возле Вербового.

По оценкам ISW, речь может идти о тактической высоте в 136,7 метра, расположенной примерно в 3,5 км северо-западнее села. К такому выводу там пришли на основе анализа цифровых данных о высоте вокруг Вербового.

Данные NASA FIRMS/VIIRS о термических аномалиях, собранных 22-24 сентября, демонстрируют чрезвычайно интенсивный кластер тепловых аномалий к северу от Вербового.

«Эти аномалии, хоть и не являются решающими, являются подтверждающим показателем боевых действий к северу от села, но подтверждают российские и украинские отчеты об активности ВСУ между Новофедоровкой и Вербовым. ISW не может оценить масштаб этой украинской атаки к северу от Вербового и не собрал достаточно геопространственной информации, чтобы ее уверенно нанести на карту», – указали аналитики.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».