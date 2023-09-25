По аэродрому под Курском нанесен удар: Z-паблики сообщают о потерях 1 25.09.2023, 8:02

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Аэродром атаковали дроны.

По военному аэродрому Халино под Курском в воскресенье, 24 сентября, вероятно, был нанесен удар.

Об этом сообщают Z-паблики. Telegram-канал «Украина 365» приводит скриншот сообщения, размещенного в одном из российских пабликов, из которого следует, что армия РФ понесла потери в результате атаки на аэродром.

Тем временем Минобороны РФ утверждает, что российские ПВО в воскресенье вечером якобы «сбили украинский беспилотник самолетного типа над Курской областью».

В Генштабе ВСУ на данный момент не делали никаких заявлений о поражении военных целей на территории Курской области.

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