В Мали туареги начали войну с «вагнеровцами» 25.09.2023, 8:18

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Местные племена выступили против пророссийской хунты.

В Мали племена туарегов объединились в «Координационное движение Азавад» и объявили войну пророссийской военной хунте, захватившей власть в стране в 2020 году, а также наемникам ЧВК «Вагнер», которые продолжают находиться на малийской территории.

Как сообщает defense-arabic, туареги, которые в 2012-2014 годах пытались военным путем отделиться от Мали, а на протяжении последних 9 лет периодически прибегали к методам партизанской войны, активизировались в августе этого года, а 10 сентября подписали соглашение, согласно которому они должны совместно выступить против правящей хунты, которая нарушила ранее достигнутые договоренности и пытается установить полный контроль над северной частью страны, которая ранее имела широкую автономию.

Справка: согласно мирному соглашению от 2015 года, которое положило конец боевым действиям между центральной властью и туарегами в 2012-2014 годах, последние получили широкую автономию. В последние дни в соцсетях появляется информация о том, что «Координационному движению Азавад» удалось нанести существенный урон авиации режима Асими Гойты (глава малийской хунты): сообщается об уничтожении трех истребителей, двух вертолетов, беспилотника, а также военно-транспортного самолета «Ил-76», принадлежавшего «вагнеровцам».

По предварительной информации, на вооружении туарегов имеется около 300 единиц военной техники.

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