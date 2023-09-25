Что изменится в Беларуси в октябре 1 25.09.2023, 8:32

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Многие из них отобьются на кошельке.

В октябре белорусов ожидают сразу несколько изменений, которые могут сказаться на их личном бюджете. К примеру, некоторые медики получат прибавку к зарплате. В октябре также подорожают сигареты. А еще — узнаем, поднимут ли с ноября пенсии и пособия на детей, пишет «Зеркало».

Некоторые медики получат прибавку

С 1 октября в Беларуси для некоторых медиков пересмотрят оплату труда, речь об изменении размеров стимулирующих и компенсирующих выплат.

Так, надбавку за особенности профессиональной деятельности на уровне 150% от оклада установили для работников с высшим немедицинским образованием (психологам, биологам, энтомологам, физикам, химикам, физиологам, инструкторам-методистам физической реабилитации, инструкторам-методистам по эрготерапии, инструкторам-методистам по адаптивной физической культуре, зоологам). Сейчас она составляет 100%.

Для врачей-реабилитологов вводят такую надбавку на уровне 50% оклада. А вот некоторых кураторов учебных групп в вузах лишат таких доплат (сейчас они составляют от 20 до 40% включительно). Также Минздрав прописал конкретные размеры надбавок за сложность и напряженность работы, они варьируются от 80 до 120% от оклада.

Решится вопрос с товарами из-за границы

С 1 октября в Беларуси могут сократить нормы ввоза товаров для личного пользования, ввозимые наземным транспортом. Сейчас лимиты установлены на сумму эквивалентную 1000 евро, а по весу не более 31 килограмма. С 1 октября их собираются снизить до стоимости, которая не превышает сумму, эквивалентную 500 евро, и веса не больше 25 килограммов.

С 1 октября в Беларуси также планируют сократить беспошлинные нормы по посылкам из-за границы — до 200 евро и 31 килограмма за одно отправление. Сейчас этот лимит составляет 1000 евро и 31 килограмм на одну бандероль.

Но сокращения лимитов в октябре может и не произойти. Дело в том, что на уровне Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в который помимо нашей страны входят Армения, Казахстан, Кыргызстан и Россия, могут принять решение, чтобы продлить действие нынешних лимитов. В таком случае нашу страну это тоже затронет. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) на заседании 27 сентября рассмотрит вопрос изменения или сохранения размера беспошлинного ввоза товаров для личного пользования.

Подорожают сигареты

В октябре белорусов ожидает очередной скачок цен на сигареты. Так, на следующий месяц запланировано очередное повышение ставок акцизов на сигареты, это предусмотрено обновленным в этом году Налоговом кодексом. Ранее ставки подняли в январе, апреле, июле. Октябрьская прибавка для первой ценовой группы сигарет будет на уровне 21,1% к сентябрьским ставкам (рост — до 95,59 рубля за 1000 штук сигарет), а для второй ценовой категории — 11,9% (до 147,03 рубля). По сравнению с декабрем прошлого года ставки акцизов вырастут почти в 2,2 раза и на 61% для первой и второй ценовой категорий соответственно.

Ранее в МНС поясняли, что повышение ставок акцизов на табачные изделия — это следствие исполнения международных соглашений с Россией.

Узнаем, поднимут ли пенсии и пособия на детей

С 1 ноября власти должны пересмотреть размер прожиточного минимума. К нему привязаны размеры минимальных трудовых и социальных пенсий, а также отдельных пособий, которые предоставляются при рождении детей. Если бюджет прожиточного минимума повысят, то вырастут, соответственно, также эти пенсии и пособия.

Ближе к концу октября чиновники должны озвучить, изменятся ли с ноября эти выплаты. К примеру, социальная пенсия по возрасту сейчас составляет 182,2 рубля, минимальная пенсия по возрасту (без учета доплаты в 20% от средней зарплаты) — 91,1 рубля.

Перестанут действовать скидки на поездки в электричках для пенсионеров

До конца октября пенсионеры смогут ездить с 50-процентной скидкой в поездах региональных линий эконом-класса. Льгота будет действовать до конца следующего месяца. Ее вводили с 1 мая — на время сезонных сельскохозяйственных работ.

Чартеры на египетский курорт

В октябре белорусские чартеры начнут летать еще на один египетский курорт. Так, с 16 октября «Белавиа» и один из отечественных консолидаторов туристических полетных программ с октября планируют осуществить еще одну чартерную программу с отправкой туристов из Минска на египетский курорт Марса-Алам. Поездка рассчитана на 10дней/11 ночей.

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