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В центре Минска столкнулись Volkswagen и Tesla

  • 25.09.2023, 8:55
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В центре Минска столкнулись Volkswagen и Tesla

От удара «немца» отбросило на декоративное ограждение.

В центре Минска столкнулись Tesla и Volkswagen, сообщили в столичной ГАИ.

«24 сентября около 18:55 на пересечении проспекта Независимости с улицей Ленина столкнулись автомобили Volkswagen и Tesla. От удара «немца» отбросило на декоративное ограждение», – говорится в сообщении.

По предварительной информации правоохранителей в ДТП никто не пострадал, однако автомобили получили повреждения.

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