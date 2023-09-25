В центре Минска столкнулись Volkswagen и Tesla 25.09.2023, 8:55

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От удара «немца» отбросило на декоративное ограждение.

В центре Минска столкнулись Tesla и Volkswagen, сообщили в столичной ГАИ.

«24 сентября около 18:55 на пересечении проспекта Независимости с улицей Ленина столкнулись автомобили Volkswagen и Tesla. От удара «немца» отбросило на декоративное ограждение», – говорится в сообщении.

По предварительной информации правоохранителей в ДТП никто не пострадал, однако автомобили получили повреждения.

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