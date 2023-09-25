В тезис Путина перестает верить даже «вата» 8 Telegram-канал «СерпомПо»

25.09.2023, 9:01

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Дугин принялся критиковать главу Кремля.

Убрали Пригожина, арестовали Стрелкова, а жесткие апологеты войны продолжают критиковать Путина.

Дугин возмущается, что мы никак «не жахнем», что война превращается в рутину, в которой «выиграть невозможно по определению».

Проблема, по его мнению, в том, что во внутренней политике «мы застыли и менять не хотим вообще ничего…тут железная установка: все оставляем как есть…. Но замораживая Россию, мы замораживаем войну. Похоже как раз на это...Сегодня вопрос стоит не так: война или позорный мир, а так: война по настоящему с миллионной армией и с полной решимостью разбить врага и взять Киев или война как сейчас, в полсилы, не отступая, но и не наступая, а главное ничего не меняя в стране и в системе по сути».

По-видимому, в тезис «мы еще даже не начинали» перестает верить даже густопсовая «вата». И перспективы вялотекущей войны еще на несколько лет устраивают только кремлевских, которым и так тепло и сытно.

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