закрыть
25 сентября 2023, понедельник, 9:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Сборная Беларуси по пляжному футболу завоевала бронзу Евролиги

2
  • 25.09.2023, 9:10
Сборная Беларуси по пляжному футболу завоевала бронзу Евролиги

Решающий гол был забит за полминуты до конца матча.

Сборная Беларуси по пляжному футболу завоевала бронзу Евролиги. В матче за третье место была обыграна Португалия — 6:5. Решающий гол за полминуты до финальной сирены забил Никита Чайковский.

Турнир проходил в Италии. В своей группе белорусы заняли второе место: 2 победы (над Молдовой — 9:1 и Грецией — 7:2) и 1 поражение (уступили итальянцам со счетом 2:4). После в 1/4 финала выиграли у швейцарцев — 4:3. За выход в финал проиграли сборной Испании — 2:4.

В 2021-м у сборной Беларуси было серебро.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Уроки Гаравского
Уроки Гаравского Ирина Халип
Цикл замкнулся
Цикл замкнулся Владимир Пастухов
Герасимов в отчаянии
Герасимов в отчаянии Том Купер
Россия ждет главного сообщения
Россия ждет главного сообщения Эль Мюрид