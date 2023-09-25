Сборная Беларуси по пляжному футболу завоевала бронзу Евролиги 2 25.09.2023, 9:10

Решающий гол был забит за полминуты до конца матча.

Сборная Беларуси по пляжному футболу завоевала бронзу Евролиги. В матче за третье место была обыграна Португалия — 6:5. Решающий гол за полминуты до финальной сирены забил Никита Чайковский.

Турнир проходил в Италии. В своей группе белорусы заняли второе место: 2 победы (над Молдовой — 9:1 и Грецией — 7:2) и 1 поражение (уступили итальянцам со счетом 2:4). После в 1/4 финала выиграли у швейцарцев — 4:3. За выход в финал проиграли сборной Испании — 2:4.

В 2021-м у сборной Беларуси было серебро.

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