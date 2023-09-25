Свитан: Штурм Крыма начнется в этом году 25.09.2023, 9:30

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У войск РФ есть три способа покинуть полуостров.

Полковник ВСУ в запасе Роман Свитан обрисовал для «Главреда» сценарии освобождения Крыма:

— Да, мы будем штурмовать Крым в этом году, так как есть возможность это сделать, зайдя на полуостров через Армянск и высадив воздушный и морской десант.

ни побегут после того, как мы перебьем четыре моста (коридора в Крым).

Первый из них – это Крымский (или Керченский) мост, который мы уже два раза повредили. Думаю, на третий раз он будет выведен из строя на очень долгое время и прекратит свое существование как логистическая цепочка поставок военной продукции.

Второй – сухопутный коридор в Крым, над перерезанием которого мы сейчас работаем, пытаясь выйти на Азовское побережье. Или хотя бы нужно подойти к основным линиям, пересечь железную дорогу и взять под контроль шоссейную дорогу, которая идет вдоль Азовского побережья.

Третий мост – воздушный. Нам придется уничтожить Ил-76 россиян. Мы уже начали их уничтожение, и в ближайшее время продолжится охота на воздушный мост, поскольку транспортные самолеты могут обеспечить некоторую переброску сил и средств противника в Крым и обратно.

Четвертый мост – морской трафик. Для этого нужно уничтожить большинство кораблей Черноморского флота, главное – большие десантные корабли (БДК), которые используются в качестве паромов. Вот по ним мы в последнее время и наносим удары. Это было видно и в море, и в сухом доке. Плюс нужно затопить большинство кораблей Черноморского флота.

После того как мы перебьем эти четыре моста, ни одна военная группировка не сможет долго удерживаться в Крыму, так как армейских запасов там на полторы-две недели. А гарнизонных им хватит, может быть, на полтора-два месяца максимум. После чего это будут просто «зеленые человечки», которые десять лет назад захватывали Крым со стрелковым оружием, но без боеприпасов.

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