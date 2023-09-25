The Guardian: Международный уголовный суд может предъявить новое обвинение Путину 25.09.2023, 10:07

Подробности.

Юристы-правозащитники, работающие с прокуратурой Украины, готовят досье военных преступлений для представления в Международный уголовный суд (МУС), обвиняя Россию в умышленном причинении голода во время российского вторжения в Украину. Об этом сообщает The Guardian.

«Цель состоит в том, чтобы задокументировать случаи, когда российские захватчики использовали голод как оружие войны, предоставив доказательства для того, чтобы МУС начал первое судебное преследование такого рода, которое могло бы предъявить обвинение российскому президенту Владимиру Путину», – говорится в сообщении.

Старший юрист юридической фирмы Global Rights Compliance (GRC) Юсуф Хан отметил, что превращение продовольствия в оружие происходило в три этапа: сначала украинские города были осаждены, а поставки продовольствия сократились, затем некоторые запасы продовольствия и воды были уничтожены, в частности в результате атак.

Третий этап, по словам Хана, это попытки России помешать или ограничить экспорт украинского продовольствия.

«Путин может нести ответственность за совершение действий непосредственно, совместно с другими и/или через других», – сказал юрист.

«GRC работает с украинскими прокурорами до конца следующего года над составлением досье. Намерение состоит в том, чтобы подать заявление в соответствии со статьей 15 Римского устава, что позволит третьим сторонам посылать информацию о возможных военных преступлениях прокурору МУС», – добавили в The Guardian.

Напомним, в марте 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина, обвинив его в военном преступлении в незаконной депортации сотен детей из Украины. Россия отрицает причастность к военным преступлениям или насильственному изъятию украинских детей. Путин неоднократно пропускал международные встречи и не присутствовал на G20 в Дели, отправив министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Решение главного прокурора Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордера на арест Владимира Путина, российского лидера, а также Марии Львово-Беловой, детского омбудсмена РФ по делу о незаконной депортации украинских детей было осуществлено на основании имеющихся доказательств. Прокурор МУС подчеркнул, что их руководящим принципом является не политика или эмоции, а доказательства, и именно эти доказательства побуждали их к конкретным шагам.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».