Фотофакт: У минского офиса МАПИДа с пятницы стоит очередь 5 25.09.2023, 10:15

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иллюстративное фото

Сегодня в «Английском квартале» начали продавать квартиры.

«Английский квартал», выросший в Малиновке стараниями МАПИДа, впервые взбудоражил минчан еще в 2020 году, когда были достроены первые трехэтажные дома. Нетипичный «спальник» словно был создан для людей, мечтающих о комфорте и спокойствии, но не готовых раскошеливаться на таунхаусы в «Зеленой гавани».

Конечно, не обошлось и без проблем — в некоторых квартирах промерзали стены. Застройщик учел ошибки и два следующих дома возводил уже по новому проекту.

Сегодня в них начали продавать квартиры для всех желающих. Несмотря на не самую низкую стоимость «квадрата» (от $1424), уже в пятницу у офиса МАПИДа начала формироваться очередь за жильем, пишет «Онлайнер».

За какими квартирами охота?

Здания, элегантно «загримированные» под лондонские таунхаусы, выросли на улице Есенина. В каждом — по 4 подъезда и 43 квартиры. Чистовая отделка досталась лишь нескольким квартирам — в дальнейшем их передадут горожанам, чьи дома идут под снос. Там уже поклеены обои, постелен линолеум. В обязательный набор входят сантехника, электроплита, раковина на кухне. А вот жилье, которое должно поступить в свободную продажу, идет с черновой отделкой.

Самые просторные квартиры, четырехкомнатные, находятся на первых этажах. Их общая площадь — 99 «квадратов». Сюда включено еще и дополнительное место хранения — так называемая холодная кладовая глубиной 3 метра. Попасть в нее можно из лоджии. Этот формат жилья реализуют через аукцион. Начальная стоимость квадратного метра — 4095 рублей ($1261).

На других уровнях располагаются трешки (76—78 «квадратов»), двушки (58—60) и однушки (40—44). Потолки невысокие — 2,54 метра. Планировки следующего типа: жилые комнаты изолированы, кухни в основном соединены с гостиными. Санузлы, как правило, раздельные, совмещенные есть только в однушках.

Что касается цен, то стоимость «квадрата» в однушках — 4740 рублей (или $1460 по курсу), в двушках — 4725 рублей (примерно $1455), в трешках — 4625 рублей ($1424).

Пятничная очередь

Чутье подсказывало, что очередь за квартирами в «Английском квартале» может появиться задолго до официального старта продаж в понедельник. И оно журналистов не подвело: уже в пятницу вечером на парковке перед офисом МАПИДа было замечено несколько автомобилей. Вокруг них переминались с ноги на ногу человек десять. Кто-то предусмотрительно взял с собой складной стул и потому чувствовал себя комфортнее по сравнению с другими. Кто-то приволок целый чемодан с арсеналом всего самого необходимого: от пледа до планшета. В общем, настрой у собравшихся был решительный.

— С утра было 1—2 человека, остальные подтянулись к обеду, — вспомнила женщина с папочкой в руках. — Мы знаем друг друга еще с первого просмотра (застройщик предлагал экскурсии по домам для заинтересовавшихся. — Прим.). Костяк сформировался еще во вторник — здесь люди, которые реально хотят квартиры в «Английском квартале». Хорошая компания, отлично проводим время.

В пятницу в списках был 21 человек. Каждый присмотрел себе что-то свое и переживал, чтобы заветная однушка/двушка/трешка не досталась кому-то другому. Все-таки точное количество квартир, с которыми готов расстаться застройщик в этот раз, никому из присутствующих не известно.

— А вдруг самый скромный и неприметный человек из очереди зайдет и купит себе 7—8 лучших квартир? Мы же не знаем, у кого какие намерения, — резонно заметил мужчина в черном.

«Очередники» называют себя людьми, которые ценят комфорт и стоят здесь далеко не из-за «вкусной» цены, а из-за возможности выбора. Большинство — жители Малиновки, которые привыкли к этому району. Хотя нашлись охотники даже из других городов — из Могилева, например. Правда, пообщаться с этой семьей нам не удалось — они как раз уехали за ссобойками.

— Будем дежурить все вместе, вот так стоять друг за дружкой, — как бы с вызовом заявила нам женщина с папочкой (возможно, так она пыталась через журналистов надавить на гипотетических конкурентов, которые еще сюда не доехали, — мол, даже не суйтесь, у нас уже все расписано).

И все-таки чем собравшихся так привлекло детище МАПИДа? Ведь в очереди есть и те, кто уже купил жилье в первых домах квартала, а теперь присматривает еще одно — уже для родственников.

— Малоэтажная застройка, минимум соседей. Все тихо, спокойно. Для каждой квартиры предусмотрено парковочное место. Есть вся инфраструктура: магазины, поликлиника, школа, детсад. До метро можно пешком прогуляться… — перечислил горожанин в голубой футболке.

— Если хочется, нравится, надо брать, ну а что? — поддакнул ему второй.

И ведь с ним сложно не согласиться.

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