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Взрывы в Курске: стало известно о «прилете» в здание МВД

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  • 25.09.2023, 10:17
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Взрывы в Курске: стало известно о «прилете» в здание МВД
Фото: Getty Images

Российский город атакуют беспилотники.

Этим утром в российском Курске жаловались на атаку беспилотников. Стало известно, что в результате новой «бавовны» есть попадание в местное здание МВД.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в украинских спецслужбах.

«Новая серия взрывов произошла под утро. Попадание в здание МВД», - говорится в сообщении.

Как отметил источник, это продолжение атак в Курске, в частности на здание ФСБ и НПЗ.

Напомним, что вчера в Курске тоже было неспокойно. Так, украинский беспилотник не только атаковал здание ФСБ России в Курске в день города.

Также под атаку дрона попал нефтеперерабатывающий завод у местного аэродрома.

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