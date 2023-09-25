Взрывы в Курске: стало известно о «прилете» в здание МВД

Взрывы в Курске: стало известно о «прилете» в здание МВД2
- 25.09.2023, 10:17
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Российский город атакуют беспилотники.
Этим утром в российском Курске жаловались на атаку беспилотников. Стало известно, что в результате новой «бавовны» есть попадание в местное здание МВД.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в украинских спецслужбах.
«Новая серия взрывов произошла под утро. Попадание в здание МВД», - говорится в сообщении.
Как отметил источник, это продолжение атак в Курске, в частности на здание ФСБ и НПЗ.
Джерело РБК-Україна в #ГУР повідомило про влучання в будівлю російського МВС в російському місті #Курськ. https://t.co/PX7ciwvVmE pic.twitter.com/JW7mRS247d— РБК-Україна (@rbc_ukraine) September 25, 2023
Напомним, что вчера в Курске тоже было неспокойно. Так, украинский беспилотник не только атаковал здание ФСБ России в Курске в день города.
Также под атаку дрона попал нефтеперерабатывающий завод у местного аэродрома.