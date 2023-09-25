«Это было как в кино про партизан, мы за грибами даже ползали»5
- 25.09.2023, 10:27
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Грибники рассказали о ситуации в конце сентября.
Наконец-то грибники Беларуси дождались осенних грибочков-опят. Уже делятся фотками своих сборов и подстегивают других к походу в лес. Журналисты «Ганцевичского часа» посмотрели, что ещё собирают во второй половине сентября 2023.
Поход в лес, как в кино про партизан
22 сентября 2023 Руслан Цапко показывал Александру Шевцову свои грибные места в Налибокской пуще.
«Итого 75 литров, не меньше. Я был просто в восторге от похождений. Это было как в кино про партизан. Мы за грибами даже ползали. Между прочим, где-то рядом ходил медведь…», – рассказал Александр Шевцов в группе грибников.
Опята прут!
В разных регионах появились опята.
Михаил Храмцов ходил в лес 23 сентября в Полоцком районе.
«Посетил пень с опятами, который оставил в четверг. Как оказалось, вокруг этого пня уже и все остальные в радиусе 20 метров покрылись опятами. В общем, собрал во все ёмкости, которые у меня были», – рассказал Михаил.
Есть опята и в регионах южнее. Сообщают, что проснулись первые опята в Минском районе в Мядельском направлении. В Смолевичском районе уже много.
Алексей Строцкий сообщил, что в Дзержинском районе на Минщине опят «хоть косой коси». 22 сентября сообщали, что пошли опята и в Гомельской области.
Снежана Чуркина рассказала, что Столбцовском районе Минской области опята встречаются как в лесу, так и в старых высечках.
Но не только опята
Игорь из Минска 22 сентября выбрался на пару часов в лес в Столбцовский район-Колосово.
«Грибной сентябрь этого года бьет рекорды в некоторых местностях. Подберезовики и подосиновики прут и сразу огромными семьями. Белые грибы замечены тоже, но локально и по одиночке или парами – но их ещё нужно поискать. Червивость белых достигает 90%. Замечены первые осенние опята в Столбцовском районе. Также ооооочень много змей – 5 штук за 2 часа видел. 27 сентября Воздвижение,-и они уже кучкуются к зиме».
Но во многих лесах суховато.
Дмитрий Желобкович сообщает 22 сентября из Логойского района:
«Грибы очень трудовые. Попадаются в основном единичные и нечасто, не хватает им влаги. Если не лениться много ходить, то насобирать кое что можно».
На Брестчине влаги тоже не очень и много. Где-то собирают подосиновики. Пишет Юрий Панасюк:
«Каменецкий район, пуща, ни одного белого. Зато по красным отвёл душу!» – поделился Юрий, после того, как набрал ведро подосиновиков.
Не всюду грибное изобилие. На Гродненщине, говорят, грибов мало. ждут дождя.
«Гродно. Табольская будка+Бушнево. Лес сухой. Ходили в три ножа. Немного лисичек. 14 подберезовиков, 7 белых, 5 подосиновиков, 1 польский. В субботу ждём дождей и в понедельник-вторник должны пойти грибы массово».
То же самое пишут из некоторых регионов Могилёвской области. Маша Никитко сообщает из Бобруйска Могилёвской области:
«Пошли первые грибные разведчики по сырым, болотистым низинам. Не скажу, что грибов много, скорее единичные экземпляры, но при очень большом желании, что-то насобирать можно. А вот для тех, кто собирает подрешетники или козляки, у меня прекрасная новость — этих грибов в лесу очень много! Можно смело нарезать корзинку на одном месте».