«Это было как в кино про партизан, мы за грибами даже ползали» 5 25.09.2023, 10:27

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Грибники рассказали о ситуации в конце сентября.

Наконец-то грибники Беларуси дождались осенних грибочков-опят. Уже делятся фотками своих сборов и подстегивают других к походу в лес. Журналисты «Ганцевичского часа» посмотрели, что ещё собирают во второй половине сентября 2023.

Поход в лес, как в кино про партизан

22 сентября 2023 Руслан Цапко показывал Александру Шевцову свои грибные места в Налибокской пуще.

«Итого 75 литров, не меньше. Я был просто в восторге от похождений. Это было как в кино про партизан. Мы за грибами даже ползали. Между прочим, где-то рядом ходил медведь…», – рассказал Александр Шевцов в группе грибников.

Опята прут!

В разных регионах появились опята.

Михаил Храмцов ходил в лес 23 сентября в Полоцком районе.

«Посетил пень с опятами, который оставил в четверг. Как оказалось, вокруг этого пня уже и все остальные в радиусе 20 метров покрылись опятами. В общем, собрал во все ёмкости, которые у меня были», – рассказал Михаил.

Есть опята и в регионах южнее. Сообщают, что проснулись первые опята в Минском районе в Мядельском направлении. В Смолевичском районе уже много.

Алексей Строцкий сообщил, что в Дзержинском районе на Минщине опят «хоть косой коси». 22 сентября сообщали, что пошли опята и в Гомельской области.

Снежана Чуркина рассказала, что Столбцовском районе Минской области опята встречаются как в лесу, так и в старых высечках.

Но не только опята

Игорь из Минска 22 сентября выбрался на пару часов в лес в Столбцовский район-Колосово.

«Грибной сентябрь этого года бьет рекорды в некоторых местностях. Подберезовики и подосиновики прут и сразу огромными семьями. Белые грибы замечены тоже, но локально и по одиночке или парами – но их ещё нужно поискать. Червивость белых достигает 90%. Замечены первые осенние опята в Столбцовском районе. Также ооооочень много змей – 5 штук за 2 часа видел. 27 сентября Воздвижение,-и они уже кучкуются к зиме».

Но во многих лесах суховато.

Дмитрий Желобкович сообщает 22 сентября из Логойского района:

«Грибы очень трудовые. Попадаются в основном единичные и нечасто, не хватает им влаги. Если не лениться много ходить, то насобирать кое что можно».

На Брестчине влаги тоже не очень и много. Где-то собирают подосиновики. Пишет Юрий Панасюк:

«Каменецкий район, пуща, ни одного белого. Зато по красным отвёл душу!» – поделился Юрий, после того, как набрал ведро подосиновиков.

Не всюду грибное изобилие. На Гродненщине, говорят, грибов мало. ждут дождя.

«Гродно. Табольская будка+Бушнево. Лес сухой. Ходили в три ножа. Немного лисичек. 14 подберезовиков, 7 белых, 5 подосиновиков, 1 польский. В субботу ждём дождей и в понедельник-вторник должны пойти грибы массово».

То же самое пишут из некоторых регионов Могилёвской области. Маша Никитко сообщает из Бобруйска Могилёвской области:

«Пошли первые грибные разведчики по сырым, болотистым низинам. Не скажу, что грибов много, скорее единичные экземпляры, но при очень большом желании, что-то насобирать можно. А вот для тех, кто собирает подрешетники или козляки, у меня прекрасная новость — этих грибов в лесу очень много! Можно смело нарезать корзинку на одном месте».

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