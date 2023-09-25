В Гомеле авто угодило в дыру на дороге и едва не провалилось в «тайную комнату» 2 25.09.2023, 10:40

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Видео.

В Гомеле произошло необычное ДТП: там колесо легковушки провалилось в отверстие в асфальте, а под землей оказалось целое помещение, пишет паблик «ЧП Гомель».

Инцидент произошел вечером в воскресенье, 24 сентября. Авто ехало возле Сельмашевского рынка, и внезапно колесо провалилось в дыру в асфальте.

При ближайшем рассмотрении прямо под дорожным покрытием оказалась пустота — там находится целая комната.

В комментариях пишут, что это помещения коллектора, а другим гомельским водителям тоже уже случалось попасть колесом в такое отверстие.

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