В Гомеле авто угодило в дыру на дороге и едва не провалилось в «тайную комнату»2
- 25.09.2023, 10:40
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Видео.
В Гомеле произошло необычное ДТП: там колесо легковушки провалилось в отверстие в асфальте, а под землей оказалось целое помещение, пишет паблик «ЧП Гомель».
Инцидент произошел вечером в воскресенье, 24 сентября. Авто ехало возле Сельмашевского рынка, и внезапно колесо провалилось в дыру в асфальте.
При ближайшем рассмотрении прямо под дорожным покрытием оказалась пустота — там находится целая комната.
В комментариях пишут, что это помещения коллектора, а другим гомельским водителям тоже уже случалось попасть колесом в такое отверстие.