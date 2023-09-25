Умер гродненский активист Денис Швыркин: не выдержало сердце

Умер гродненский активист Денис Швыркин: не выдержало сердце2
- 25.09.2023, 10:56
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Это он зачитывал требования народа на крупнейшем митинге в Гродно.
Знакомые 42-летнего гродненского активиста Дениса Швыркина сообщили о его смерти, пишет Hrodna.life. По словам знакомых, Денис умер 23 сентября от проблем с сердцем.
Денис Швыркин был предпринимателем и юристом, работал в компании МТС. В августе 2020 года он был избран главой «Координационного совета общественности Гродно», оглашал на акции 16 августа 2020 года требования народа. Входил в инициативную группу Виктора Бабарико и был членом организационного комитета создания партии Бабарико «Разам» («Вместе»), баллотировался на платформу «Сход».
23 сентября, в день смерти, он написал на Facebook о своем отъезде в Польшу. Привел цитату, которую ошибочно приписывают писателю Джорджу Оруэллу: «Во времена всеобщей лжи говорить правду – это экстремизм». После написал:
«Прощай, любимый мой Гродно, до свидания, милая моя Родина. Я верю, что мы еще увидимся…»
В конце августа 2023 года его задерживали якобы за «распространение экстремистских материалов», но присудили штраф и отпустили. После этого он уехал во Вроцлав. О времени и месте захоронения пока не сообщали.