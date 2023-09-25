Работали «Дикие шершни»: точным ударом дрона уничтожен блиндаж с оккупантами 25.09.2023, 11:05

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На Бердянском направлении.

Воины Сил обороны Украины показали удар по блиндажу с российскими оккупантами на Бердянском направлении. «Бавовну» противнику доставил FPV-дрон.

Ролик 24 сентября опубликовало издание «Цензор.НЕТ». Момент попадания зафиксировал и сам FPV-дрон, и другой украинский БПЛА, который наблюдал за вражеской позицией.

Операцию провели воины FPV-подразделения «Булава» и аэроразведки 3-го батальона отдельной президентской бригады им. Богдана Хмельницкого.

Беспилотный летательный аппарат, с помощью которого была совершена атака, был закуплен для армии в рамках инициативы «Дикие шершни». Это совместный проект «Цензор.НЕТ» и БФ «Свобода Украины» по производству FPV-дронов.

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