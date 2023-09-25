В Минске водитель проехал по велодорожке и на красный 6 25.09.2023, 11:15

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Для кого тогда разметка?

Разметка, обозначающая велосипедную дорожку на проезжей части, возле Комаровского рынка в Минске существует уже довольно давно. Но до сих пор находятся автомобилисты, решающие объехать поток по ней. Как раз такой случай недавно снял читатель «Онлайнера» на видео.

Его автор двигался по улице Веры Хоружей со стороны Богдановича и в направлении Якуба Коласа. Перед одним из светофоров он остановился. Пешеходы начали переходить дорогу.

Вдруг в кадре появился Opel. Он миновал остановившийся поток по велосипедной полосе, а затем проехал на красный сигнал. Через несколько мгновений после его маневра загорелся зеленый свет.

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