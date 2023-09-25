Под Луганском нанесен удар по заводу «Юность»: идет детонация, поднимается «гриб» 4 25.09.2023, 11:25

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Россияне размещали на нем боеприпасы и технику еще с 2014-го года.

Во временно оккупированном Сорокино (бывший Краснодон) взрывы, был нанесен удар по заводу «Юность», где россияне размещали боеприпасы и технику еще с 2014 года. Об этом сообщили источники liga.net в городе.

По словам источника, утром в городе прозвучал взрыв на заводе «Юность». Город сотрясают взрывы, идет детонация. Из школ эвакуируют учащихся.

Над заводом поднимается столб дыма. В самом Сорокино, а также окрестных Суходольске и Молодогвардейске от взрывов открываются окна.

Предприятие расположено на трассе в направлении Луганска. Еще с начала агрессии против Украины в 2014 году Россия использовала «Юность» в качестве военной базы и логистического хаба.

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