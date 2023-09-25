Военнослужащих в Жлобине приговорили к гауптвахте за участие в акциях протеста 4 25.09.2023, 11:27

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Приговоры вынесла «судья» Светлана Андреева.

«Судья» Жлобинского районного суда Светлана Андреева за два дня, 5 и 6 сентября, вынесла приговоры двум военнослужащим, обвинив их в 2организации и подготовке действий, грубо нарушивших общественный порядок, либо активном участии в них» (ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса), сообщают правозащитники.

Артур Панченко служил по контракту в военной части в должности старшего пожарного спасателя военной команды противопожарной защиты и аварийно-спасательных работ в Жлобине.

Согласно материалам обвинения, Артур Панченко, «действуя совместно и согласованно в группе лиц примерно с 21 часа 9 августа до 1 часа 30 минут 10 августа 2020 года, стоял на проезжей части автомобильной дороги, препятствуя движению общественного и иного транспорта, хлопал в ладоши, громко кричал, свистел, выкрикивал различные лозунги, при этом отказывался от выполнения законных требований представителей власти».

«Суд» постановил назначить Панченко наказание в виде ареста на срок три месяца. Срок отбывания наказания исчислять со дня направления для отбывания ареста на гауптвахту военной комендатуры.

На второй день, 6 сентября, «судья» Андреева рассмотрела уголовное дело еще одного военнослужащего – 20-летнего Максима Овсянникова.

Максим как раз проходит срочную военную службу в военной части в Борисове. Суть обвинения аналогична первому суду и приговор написан как под копирку.

Приговор также одинаков – арест на срок три месяца на гауптвахте.

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