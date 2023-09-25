Путинский непобедимый кретинизм
- Александр Невзоров
- 25.09.2023, 11:33
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Большую часть деградационной работы сделает сама Россия.
Свершилось. Ура. Деточек орков действительно начали принимать в университеты на немыслимо льготных условиях. Пацанчики, чьи папы «воюют» - легко проходят даже на физтех, на факультеты прикладной математики, в крутые медвузы и т.д. Как правило, «пацанчики» даже по ЕГЭ имеют баллы в два раза ниже элементарно проходного.
А вот это уже действительно отличные новости. Истинная деградация нуждается не только во времени и условиях. Ей нужны еще и кадры.
Путинский непобедимый кретинизм, война и трусость народа обеспечат все, что необходимо.
Пришествие в русскую «науку» - недорослей, «детей сво» и других персонажей, поднятых « с корточек» - даст отличный импульс к деградации и вырождению тех остатков академизма, что еще существуют.
Русская «наука» - станет еще смешнее. А могила - еще глубже и безвылазней.
Современная наука, безусловно, сказочно усиливает возможности того государства, которое ее вскормило.
Но мы уже знаем, что любая сила, любые потенциалы - используются россией только «во зло». Для преступлений и торжества подлости и беззакония.
Следовательно, чем пещернее Россия будет - тем спокойнее для цивилизации.
Не хотелось бы увидеть меч джедая в лапах чикатило.
К счастью, «сво» неизбежно обеспечит самые трагические последствия и неизбежную деградацию всего в России, от физики до медицины.
Пример с физтехом - лишь один из множества подобных.
Конечно, большую часть деградационной работы сделает сама россия, но и мир уже активно ей помогает.
США ввели санкции против Института общей физики РАН, Казанского научного центра РАН, Института физики твёрдого тела РАН, сообщили в Минфине США.
Александр Невзоров, Telegram