Оккупанты в панике покидают места постоянного расположения в Крыму

Оккупанты в панике покидают места постоянного расположения в Крыму3
- 25.09.2023, 11:34
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Из-за страха перед ударами ВСУ.
Российские оккупанты покидают места постоянно расположения в захваченном Крыму в страхе ударов по военным объектам. Они повсюду ищут «убежища» для временного размещения.
Как пишет «Обозреватель», об этом рассказали в партизанском движении «Атеш», ссылаясь на источники. В частности, по данным движения, командование Нахимовского военного училища в Севастополе выселяет курсантов из казарм на ночное время и ищет места по всем хостелам и отелям.
«Подобное происходит во многих воинских частях. Но им не спрятаться, ведь у нас глаза и уши по всему полуострову. Оккупанты или убегут, или будут уничтожены», – предостерегли в «Атеш».
Партизаны также призвали жителей Севастополя сообщать о местах размещения оккупантов.