Айтишник создал версию приложения для дальнобойщиков на белорусском языке и не прогадал 25.09.2023, 11:38

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Белорусская озвучка пользуется популярностью даже среди носителей других языков.

Максим — белорусский IT-предприниматель, известный также как блогер Злой Дальнобой. Семь лет назад он создал приложение «AntiBAG Тахограф» для контроля режима труда и отдыха водителей. А недавно создал и озвучил белорусскую версию приложения. MOST поговорил с Максимом.

Идея создать «AntiBAG Тахограф» возникла, когда Максим сам работал водителем-международником. За рулем большегруза он столкнулся с рядом неудобств.

— Мне было непонятно, почему в международных перевозках — настолько технологичной сфере — буквально все водители считают режим труда и отдыха на бумажках. Они постоянно ошибаются в подсчетах и платят немаленькие штрафы, — рассказывает Максим. — Дальнобойщикам нужно помнить, когда началась их неделя, сколько длился рабочий день и прочие нюансы, которые регламентируются Постановлением ЕС № 561/2006. Транспортная инспекция считывает данные с установленного внутри машины тахографа и проверяет все, что делал водитель последние 28 дней. Если он отдыхал хотя бы на минуту меньше, то его оштрафуют на сумму от 500 до 1000 евро.

Тогда Максим создал приложение, которое стало помощником водителя. Сейчас количество пользователей составляет 117 тысяч по всей Европе.

Суть приложения в том, что голосовой ассистент в фоновом режиме говорит водителю, что нужно делать. Кроме того, приложение показывает маршрут, пройденное расстояние и скоростные режимы, как GPS-трекер. Водитель всегда может посмотреть, где и с какой скоростью он проезжал даже год назад. Сейчас, как отмечает разработчик, это уже большой многофункциональный механизм. К тому же в него добавили голосовой пакет на нескольких языках. Озвучку и перевод ассистента делали с помощью нейросети.

«Макс, ты же белорус, почему не сделаешь озвучку на белорусском?»

До недавнего времени пользователи могли выбрать из четырех языков: русского, украинского, английского и польского. А теперь приложение стало и белорусскоязычным.

— Голосовой ассистент на белорусском языке появился относительно недавно и совершенно случайно, — объясняет Максим. — Во время очередного субботнего стрима на моем ютуб-канале подписчики спросили: «Макс, ты же белорус, почему тогда не сделаешь озвучку ассистента на белорусском?» Этот вопрос поставил меня в неловкое положение.

Максим был не против, хотя идея не казалась очевидной. Во-первых, возник вопрос: много ли людей разговаривает на белорусском языке и хочет иметь помощника именно на нем? Во-вторых, Максим столкнулся с проблемой — отсутствием белорусскоязычной нейросети.

Первое время он пытался найти профессионального актера озвучки, но после просьб подписчиков решил, что все 57 голосовых блоков озвучит сам. И не ошибся — продажи приложения значительно выросли.

— Удивительно, что белорусская озвучка пользуется популярностью даже среди носителей других языков. Поэтому я хотел бы, чтобы наши сильные и талантливые программисты последовали моему примеру и делали белорусскую локализацию приложений, — говорит Максим.

Сейчас его небольшая команда из трех человек готовит новое обновление с навигацией. Он говорит, что за семь лет существования «AntiBAG Тахограф» команда выпустила более 150 обновлений, каждое из которых стоит от 1 до 10 тысяч евро. Но заработали больше — около миллиона, хотя сейчас зарабатываемые деньги вкладываются в модернизацию.

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