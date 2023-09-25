СБУ обезвредила агентурную сеть РФ на Харьковщине 25.09.2023, 11:41

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Наибольшее «внимание» российская разведка обращала на действующих должностных лиц местных военкоматов.

Служба безопасности Украины обезвредила агентурную сеть главного управления России, действовавшую на территории Харьковщины. Злоумышленники собирали компромат на военных Вооруженных сил Украины и корректировали удары по Харькову.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Наибольшее «внимание» российская разведка обращала на действующих должностных лиц местных военкоматов и военно-врачебных комиссий.

Такая информация нужна россиянам для попыток их вербовки и подготовки специальных информационных кампаний против Украины.

Кроме того, российские агенты отслеживали последствия воздушных ударов оккупантов по Харькову, а затем выходили на места «прилетов», чтобы зафиксировать отправить «отчет» оккупантам.

СБУ задокументировала преступные действия 4 участников российской агентурной сети и задержали их по местам жительства.

Установлено, что завербованные злоумышленники были дистанционно, а руководил ими бывший местный житель, который в начале полномасштабной войны бежал в Россию. Там он начал сотрудничать с сотрудниками ГРУ, которые поставили ему задачу создания собственной агентурной сети в Харькове.

К ней он приобщил своих знакомых, среди которых таксист и работница местного газоснабжающего предприятия.

Они объезжали местность и фиксировали пункты базирования сил обороны или «адреса» российских воздушных ударов. Собранные сведения они переправляли резиденту (руководителю группы), а он предоставлял их своему «куратору».

Правоохранители провели обыски и изъяли компьютеры и мобильные телефоны, которые они использовали для разведывательно-подрывной деятельности против Украины. Также у злоумышленников нашли три боевых гранаты.

Следователи сообщили трем задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения, по предварительному сговору группой лиц).

Еще один фигурант сообщен о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с боевыми припасами). Задержанные находятся под стражей. Им грозят разные сроки заключения, в том числе пожизненное лишение свободы.

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