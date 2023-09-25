Под Минском продают дом в американском стиле

Под Минском продают дом в американском стиле1
- 25.09.2023, 11:46
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Можно заселяться сразу же после покупки.
Этот двухэтажный коттедж находится в ближайшем пригороде Минска — агрогородке Ратомка. Своим внешним видом и интерьером он напоминает дома в современном американском стиле, пишет realt.by. Огромный плюс — коттедж полностью готов для проживания: можно заселяться сразу же после покупки. Как же выглядит дом и сколько за него просят?
Стильный коттедж был построен в 2023 году по авторскому проекту. Его общая площадь — 195 квадратов, из них жилая — 116 м².
Сам дом построен из кирпича и газосиликатных блоков. На крыше сделана гидроизоляция. Для повышенной безопасности на участке установлены двухсекционные ворота на электроприводе.
Окна здесь большие витражные, установлены эко-стеклопакеты. В кухне-гостиной остекление в пол. Оттуда сразу можно попасть в зону барбекю.
В доме два уровня. На первом находятся кухня-гостиная со стильным камином, облицованным плиткой, одна жилая комната, котельная-топочная, сауна и один санузел.
На втором располагаются три спальни, два санузла и гардеробная. Для отделки всех помещений были использованы современные дорогостоящие импортные материалы.
В доме есть все необходимые инженерные коммуникации: отапливается он с помощью газа, канализация — местная, водоснабжение из скважины.
Придомовой участок выровнен и занимает 8,2 сотки. На нем застелен газон и размещены декоративные насаждения. Также на участке установлена беседка, есть ливневый дренаж, а рядом находится лес и водоем.
Добраться из Минска до него можно примерно за 20 минут на собственном автомобиле, либо же на электричке или другом общественном транспорте.
Просят за коттедж — 315 тысяч долларов. Владельцы указывают, что возможен торг.