ВСУ усилились: появляются реальные шансы выйти на территорию северного Приазовья 25.09.2023, 11:56

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Военный эксперт оценил продвижение украинских бойцов на Юге.

Аналитики Института изучения войны отмечают, что на Запорожском направлении ВСУ находятся уже за третьей линией обороны врага. Генштаб ВСУ фиксирует успехи украинских защитников на Южном направлении, но однозначно о преодолении трех линий обороны врага не сообщается.

Есть предпосылки для перерезания сухопутного коридора россиян в Крым, ведь по сравнению с прошлым годом в ВСУ наблюдается усиление. Такое мнение «24 Каналу» выразил военный эксперт Петр Черник.

На Юге есть единственная оборонительная линия врага – так называемая «линия Суровикина». Однако говорить о том, что после ее прохождения движение для ВСУ несколько облегчится еще рано. На оккупированной территории также есть отдельные укрепленные города – Токмак, Мелитополь и т.д.

- Но в таком понимании как сейчас пробивается южный плацдарм, то следующий аж Перекопский перешеек, – добавил Черник.

Он отметил важную деталь по сравнению с прошлым годом. В настоящее время Вооруженные Силы Украины плотно насытились колесной техникой.

Она очень подвижная, высокоскоростная, имеет хорошую броню, достаточное количество вооружения. И как только будет сделан полноценный прорыв – будет пройдена полностью «линия Суровикина» – ударными колоннами действительно в дальнейшем может все пойти гораздо быстрее, объяснил военный аналитик.

Кроме того, сейчас есть средства, чтобы прикрывать войско из воздуха. Речь идет об американском бомбардировщике Avenger, который имеет 8 пусковых контейнеров с ракетами Stinger, он уже с машиной вычисления и имеет крупнокалиберные пулеметы для собственной защиты.

- В цикле сухой погоды, кажется, что она будет еще долго, мы сможем прикоснуться к северному Приазовью, если перерубим сухопутный коридор Крыма с Россией. Это полностью обрушит весь южный плацдарм, и это действительно будет колоссально огромный шаг вперед к успеху. Но помним, что есть старая линия разграничения, здесь нужен отдельный анализ, – резюмировал Черник.

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