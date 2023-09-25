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В Могилеве медсестра вводила пациентам кофеин вместо морфина

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  • 25.09.2023, 12:01
  • 5,356
В Могилеве медсестра вводила пациентам кофеин вместо морфина
иллюстративное фото

Объяснить причины она отказалась.

Медсестру одной из больниц Могилева будут судить за хищение и незаконное хранение морфина.

По версии Генпрокуратуры, с января 2022 года по июнь 2023 года обвиняемая создала излишки медпрепарата «Морфин гидрохлорид». Затем она отразила использование данного препарата в медицинской документации, при этом не вводила его нуждающимся пациентам, заменив его на кофеин-бензоата натрия.

Всего обвиняемая похитила не менее 50 ампул с морфином. Кроме того она купила и хранила при себе таблетку с опасным психотропным веществом — трамадолом.

Женщина не пояснила причин своего поступка, от дачи показаний отказалась. Ей предъявили обвинение в хищении (ч.2 ст. 327 УК) и хранении морфина (ч.1 ст. 328 УК). Она заключена под стражу.

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