В Могилеве медсестра вводила пациентам кофеин вместо морфина 17 25.09.2023, 12:01

5,356

иллюстративное фото

Объяснить причины она отказалась.

Медсестру одной из больниц Могилева будут судить за хищение и незаконное хранение морфина.

По версии Генпрокуратуры, с января 2022 года по июнь 2023 года обвиняемая создала излишки медпрепарата «Морфин гидрохлорид». Затем она отразила использование данного препарата в медицинской документации, при этом не вводила его нуждающимся пациентам, заменив его на кофеин-бензоата натрия.

Всего обвиняемая похитила не менее 50 ампул с морфином. Кроме того она купила и хранила при себе таблетку с опасным психотропным веществом — трамадолом.

Женщина не пояснила причин своего поступка, от дачи показаний отказалась. Ей предъявили обвинение в хищении (ч.2 ст. 327 УК) и хранении морфина (ч.1 ст. 328 УК). Она заключена под стражу.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».