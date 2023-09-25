В Могилеве медсестра вводила пациентам кофеин вместо морфина

В Могилеве медсестра вводила пациентам кофеин вместо морфина17
- 25.09.2023, 12:01
- 5,356
Объяснить причины она отказалась.
Медсестру одной из больниц Могилева будут судить за хищение и незаконное хранение морфина.
По версии Генпрокуратуры, с января 2022 года по июнь 2023 года обвиняемая создала излишки медпрепарата «Морфин гидрохлорид». Затем она отразила использование данного препарата в медицинской документации, при этом не вводила его нуждающимся пациентам, заменив его на кофеин-бензоата натрия.
Всего обвиняемая похитила не менее 50 ампул с морфином. Кроме того она купила и хранила при себе таблетку с опасным психотропным веществом — трамадолом.
Женщина не пояснила причин своего поступка, от дачи показаний отказалась. Ей предъявили обвинение в хищении (ч.2 ст. 327 УК) и хранении морфина (ч.1 ст. 328 УК). Она заключена под стражу.