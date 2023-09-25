Актер Дмитрий Назаров написал правдивое стихотворение о трусливых путинистах 8 25.09.2023, 12:11

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Дмитрий Назаров

Высказался о россиянах, которые побоялись выступать против режима.

Известный российский актер Дмитрий Назаров, которому из-за публичной поддержки Украины и антивоенной позиции объявили в России бойкот, прочитал новое авторское стихотворение о трусливых путинских приспешниках. В правдивой политической поэзии исполнитель роли шеф-повара Виктора Баринова в сериале «Кухня» высказался о тех россиянах, которые побоялись выступать против путинского режима, продолжив ему прислуживать, тем самым поставив на себе клеймо недругов для граждан всего цивилизованного мира, пишет «Обозреватель».

Свое новое произведение Назаров назвал «Обрезанным душам», что является очевидным обращением к путинистам. Видео с декламацией стихотворения актер обнародовал на своем YouTube-канале.

В своих строках артист пристыдил тех, кто пошел вслед за кремлевским вождем только потому, что побоялся выразить свое несогласие с его диктатурой и тиранией.

«Неугодных – в могилу. Несогласных – в оковы / Чтобы чуяли силу, чтобы были готовы / Рвать на пузе рубаху по приказу тирана / Чтоб дрожали от страха по щелям тараканы / На груди, как нарывы, загноились медали / Вы свободны и живи, потому что смолчали / потому что схитрили, стали лживо лояльны / сами срезали крылья, чтобы ползать охально / заголились трусливо, чтоб пороли пореже / за дешевую силу благосклонность невежи / за души обрезание вас не примут обратно / Вы носители звания быть нерукопожатными», – прочел Назаров.

Под его видео собрались сотни комментариев, в которых автора благодарят за правду.

«Браво Мастеру! Хоть кто-то говорит правду», «Неугодных – в тюрьму, несогласных – в окопы! Да, вот так и «живём», понимая, что в жопе!», «Браво, Дмитрий Юрьевич! Спасибо за правду и поддержку», «Души обрезанье » – это то, чему подвергли себя миллионы россиян, прогнувшись под своей жестокой властью, их за людей не считающей... Трагедия», «Как всегда очень точно и сильно», – оставляют комментаторы.

Напомним, актер публично не согласился поддерживать войну в Украине, после чего его уволили из театра, затравили и завели уголовное дело о «дискредитации российской армии».

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