Украинские зенитчики показали, как сбивали ракеты россиян из американского ЗРК Avenger 25.09.2023, 12:30

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Видео.

Бойцы 1129 зенитного ракетного полка ВСУ показали кадры отработки по российским крылатым ракетам с помощью ЗРК AN/TWQ-1 Avenger. Видео было опубликовано в соцсетях, пишет liga.net.

На ролике военные показывают экран противовоздушного зенитно-ракетного комплекса: на нем в режиме ночного видения отображается вражеская крылатая ракета, на которую зенитчики наводят прицел.

Военный с позывным «Водитель», отвечая на вопрос, как ощущение после сбитой воздушной цели россиян, говорит: «Хочется еще».

Еще в июне украинские военные объясняли, как работают на ЗРК Avenger: после получения приказа мобильный комплекс выезжает, раскладывается и в боевой готовности ожидает вражеские цели.

На вооружении комплекса находится подвижная башня, на которой закреплены установки с ракетами Stinger. Ими и сбиваются крылатые ракеты оккупантов.

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