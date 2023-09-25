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Украинские зенитчики показали, как сбивали ракеты россиян из американского ЗРК Avenger

  • 25.09.2023, 12:30
  • 1,740
Украинские зенитчики показали, как сбивали ракеты россиян из американского ЗРК Avenger

Видео.

Бойцы 1129 зенитного ракетного полка ВСУ показали кадры отработки по российским крылатым ракетам с помощью ЗРК AN/TWQ-1 Avenger. Видео было опубликовано в соцсетях, пишет liga.net.

На ролике военные показывают экран противовоздушного зенитно-ракетного комплекса: на нем в режиме ночного видения отображается вражеская крылатая ракета, на которую зенитчики наводят прицел.

Военный с позывным «Водитель», отвечая на вопрос, как ощущение после сбитой воздушной цели россиян, говорит: «Хочется еще».

Еще в июне украинские военные объясняли, как работают на ЗРК Avenger: после получения приказа мобильный комплекс выезжает, раскладывается и в боевой готовности ожидает вражеские цели.

На вооружении комплекса находится подвижная башня, на которой закреплены установки с ракетами Stinger. Ими и сбиваются крылатые ракеты оккупантов.

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