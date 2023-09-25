До первого случая Анатолий Несмиян

25.09.2023, 12:35

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Анатолий Несмиян

Россию могут быстро научить вернуться к цивилизованным правилам.

Наплевательское отношение к нормам и правилам - характерная черта российской системы управления («снипы-хрипы» одни чего стоят). Но у такого отношения есть одна неприятная особенность - «до первого случая».

Россию могут быстро научить вернуться к цивилизованным правилам, если один-два незастрахованных танкера случайно сядут на мель или с ними произойдет что-то нехорошее. А сколько может вылиться с одного танкера нефти - экологическая катастрофа и расходы на ее ликвидацию могут съесть бюджет небольшого государства.

Пока на самом деле причин для подобного беспокойства почти нет. То, что цена на российскую нефть начала «пробивать» «потолок», никак не отражается на ключевой задаче «потолка» - снижению поступлений в российский бюджет.

Дисконты, комиссионные за конвертацию и прямое воровство и вывод в офшорные юрисдикции выручки за российскую нефть приводят к тому, что даже при цене в 70-80-90 долларов за баррель российский бюджет получает доход, как за 30-40 долларов с бочки. В этом смысле «потолок» в 60 долларов вполне достаточен и на самом деле не превышается.

Задача «потолка» - только в этом. И более того - любые «серые» схемы могут только приветствоваться, так как нефть остается на рынке и не возникает состояние дефицита.

Тем не менее, риски при отказе от страхования или страховании у ненадежных и «серых» страховщиков существенно выше, чем при соблюдении принятых норм и правил. И в какой-то момент это может привести к плачевным последствиям. Страховщик прямо заинтересован в безаварийной эксплуатации, а потому страховые комиссары просто не выпустят в рейс ржавую развалину, что, в общем-то, и служит экономической гарантией снижения рисков.

Анатолий Несмиян, Telegram

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