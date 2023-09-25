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Лукашенко назначил нового главу Витебска

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  • 25.09.2023, 12:46
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Лукашенко назначил нового главу Витебска
Юрий Горлов

Диктатор назвал и новых гендиректоров нескольких госпредприятий.

Лукашенко провел 25 сентября «кадровый день». Новых глав получили Витебск, ряд районов, а также несколько предприятий, передает пресс-служба диктатора.

Новым помощником Лукашенко по Гомельской области стал Юрий Горлов.

Кроме того, Лукашенко согласовал назначения:

- Геннадия Сабынича — председателем Витебского горисполкома, членом Витебского облисполкома;

- Сергея Семенычева — председателем Миорского райисполкома;

- Олега Макаревича — председателем Сенненского райисполкома;

- Владимира Белова — председателем Ивацевичского райисполкома;

- Виктора Рафаловича — председателем Ганцевичского райисполкома;

- Дмитрия Шинкаренко — председателем Кормянского райисполкома;

- Дмитрия Чигиря — председателем Дрибинского райисполкома;

- Олега Корсака — генеральным директором ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш»;

- Романа Трубицкого — генеральным директором ОАО «Управляющая компания холдинга «Лидсельмаш»;

- Виктора Галанова — заместителем министра природных ресурсов и охраны окружающей среды;

- Владимира Наумовича — заместителем министра экономики;

Алексея Героева — заместителем председателя Витебского облисполкома (вопросы строительства и ЖКХ);

- Игоря Кузнецова — управляющим делами Витебского облисполкома.

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