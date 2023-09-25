Лукашенко назначил нового главу Витебска

Лукашенко назначил нового главу Витебска2
- 25.09.2023, 12:46
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Диктатор назвал и новых гендиректоров нескольких госпредприятий.
Лукашенко провел 25 сентября «кадровый день». Новых глав получили Витебск, ряд районов, а также несколько предприятий, передает пресс-служба диктатора.
Новым помощником Лукашенко по Гомельской области стал Юрий Горлов.
Кроме того, Лукашенко согласовал назначения:
- Геннадия Сабынича — председателем Витебского горисполкома, членом Витебского облисполкома;
- Сергея Семенычева — председателем Миорского райисполкома;
- Олега Макаревича — председателем Сенненского райисполкома;
- Владимира Белова — председателем Ивацевичского райисполкома;
- Виктора Рафаловича — председателем Ганцевичского райисполкома;
- Дмитрия Шинкаренко — председателем Кормянского райисполкома;
- Дмитрия Чигиря — председателем Дрибинского райисполкома;
- Олега Корсака — генеральным директором ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш»;
- Романа Трубицкого — генеральным директором ОАО «Управляющая компания холдинга «Лидсельмаш»;
- Виктора Галанова — заместителем министра природных ресурсов и охраны окружающей среды;
- Владимира Наумовича — заместителем министра экономики;
Алексея Героева — заместителем председателя Витебского облисполкома (вопросы строительства и ЖКХ);
- Игоря Кузнецова — управляющим делами Витебского облисполкома.