«Ты нормальный?»: в Житковичах мужчина обматерил милиционеров 1 25.09.2023, 12:57

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Те обиделись.

Врач Житковичской районной больницы пожаловалась в милицию на пациента, который оскорблял ее прямо в кабинете. Силовики отправились разбираться к нему домой, но мужчина обложил матом с балкона уже их самих — теперь он под «уголовкой» за оскорбление «представителя власти», сообщили в Гомельском областном УВД.

В середине сентября врач общей практики Житковичской райбольницы пожаловалась в милицию на местного жителя, который оскорблял женщину в ее же кабинете. К тому как времени как туда приехали двое милиционеров, 32-летний мужчина уже успел уйти из больницы, тогда силовики с протоколами поехали к нему домой.

На звонок домофона нарушитель не отвечал, хотя и находился в это время в квартире. Только когда милиционеры отправились восвояси, он окликнул их с балкона и спросил, не к нему ли они пришли и зачем. На требование открыть дверь либо спуститься вниз мужчина ответил отказом, а затем и вовсе обложил визитеров матом.

Все происходящее житковичанин снимал на телефон, а потом выложил в соцсетях.

— Ты нормальный? — кричит на видео мужчина с балкона милиционеру, практически все остальные его слова — нецензурные.

В тот день грубияна все-таки задержали и составили административный протокол за мелкое хулиганство. А милиционеры затребовали лингвистическую экспертизу его высказываний, на основании результатов которой было возбуждено уголовное дело по факту оскорбления представителя власти (ст. 369 УК).

Мужчину задержали снова, теперь ему грозит до трех лет ограничения свободы. К слову, ранее он был судим за злостное хулиганство и уклонение от призыва, на него неоднократно составляли протоколы за нарушение ПДД.

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