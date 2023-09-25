В «Приднестровье» упали обломки ракеты С-300

В «Приднестровье» упали обломки ракеты С-3002
- 25.09.2023, 13:04
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Опубликованы первые кадры с места падения.
В непризнанном «Приднестровье» упали обломки ракеты С-300 образца 1968 года. Взрыв произошел в воздухе.
Об этом сообщили местные «власти», пишет NewsMaker.
Обломки упали на один из огородов в селе Кицканы. По предварительным данным, пострадавших нет. Боевая часть ракеты, как утверждается, вошла в почву, но не разорвалась. Взрыв произошел в час ночи.
Впоследствии представитель правительства Даниэл Воде сообщил, что на место выехали военные наблюдатели Совместных миротворческих сил. По его словам, на этом этапе происхождение объекта не ясно, а его траектория не подтверждена из независимых источников.
«Власть продолжит информировать общественность по мере того, как будет получать больше разъяснений и проверенной информации касательно этого инцидента», — отметил он.