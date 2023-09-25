В «Приднестровье» упали обломки ракеты С-300 2 25.09.2023, 13:04

3,020

Опубликованы первые кадры с места падения.

В непризнанном «Приднестровье» упали обломки ракеты С-300 образца 1968 года. Взрыв произошел в воздухе.

Об этом сообщили местные «власти», пишет NewsMaker.

Обломки упали на один из огородов в селе Кицканы. По предварительным данным, пострадавших нет. Боевая часть ракеты, как утверждается, вошла в почву, но не разорвалась. Взрыв произошел в час ночи.

Впоследствии представитель правительства Даниэл Воде сообщил, что на место выехали военные наблюдатели Совместных миротворческих сил. По его словам, на этом этапе происхождение объекта не ясно, а его траектория не подтверждена из независимых источников.

«Власть продолжит информировать общественность по мере того, как будет получать больше разъяснений и проверенной информации касательно этого инцидента», — отметил он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».