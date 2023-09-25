«Жест доброй воли» РФ в Крыму: эксперт назвал условие для побега россиян 25.09.2023, 13:05

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Оккупантам нечего противопоставить ударам ВСУ.

В России предпочли замалчивать успехи Вооруженных сил Украины в Крыму, потому что оказались не способны противостоять массированным и последовательным ударам украинских огневых средств, отметил украинский военный эксперт Сергей Грабский.

- Противопоставить им нечего. Даже тем ударам, которые наносятся и могут быть интерпретированы как «агрессивные действия против мирного населения». Сами российские пропагандисты говорят, что удары наносятся исключительно по военным объектам, что является законной целью в любой войне, - заявил эксперт.

По его мнению, россияне «находятся в ступоре, не понимая, какая методичка будет положена на стол в следующий день»:

«Кто знает, возможно, будет принято решение о «жесте доброй воли». Но, опять же, этот «жест доброй воли» может быть связан исключительно с успехами украинских войск на Южном направлении и с прорывом к Азовскому морю».

Грабский акцентировал, что сейчас ситуация на данном направлении фронта «достаточно серьезная, но не настолько, чтобы россияне осуществляли уже какие-то реальные мероприятия по выводу сил и средств непосредственно из Крыма».

«Нужно понимать, что Крым настолько насыщен вооружением, боевой техникой, базами, складами, что пока они не готовы даже ментально принять то, что они вынуждены будут уйти из Крыма. Мы их переубеждаем», - добавил он.

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