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В Турции двое белорусов попали под колеса авто

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  • 25.09.2023, 13:15
  • 2,252
В Турции двое белорусов попали под колеса авто

ЧП произошло в провинции Анталья.

В субботу, 23 сентября, в районе Каш провинции Анталья в Турции, местный 32-летний житель наехал на двух велосипедистов, которые двигались по дороге. Ими оказались двое белорусов, сообщает aydinlik.com.tr.

В результате происшествия граждане Беларуси Михаил Беседин и Виктория Калаусова попали в больницу. Их состояние врачи оценивали как опасное для жизни.

По данным, полученным от друзей Виктории, девушка скончалась от травм в больнице.

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