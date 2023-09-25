В Турции двое белорусов попали под колеса авто

В Турции двое белорусов попали под колеса авто2
- 25.09.2023, 13:15
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ЧП произошло в провинции Анталья.
В субботу, 23 сентября, в районе Каш провинции Анталья в Турции, местный 32-летний житель наехал на двух велосипедистов, которые двигались по дороге. Ими оказались двое белорусов, сообщает aydinlik.com.tr.
В результате происшествия граждане Беларуси Михаил Беседин и Виктория Калаусова попали в больницу. Их состояние врачи оценивали как опасное для жизни.
По данным, полученным от друзей Виктории, девушка скончалась от травм в больнице.