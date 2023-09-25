Юморист Харламов жестко потроллил Путина 3 25.09.2023, 13:32

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Грустная песня каждого россиянина.

Зазомбированные зрители России, которые не отлипают от экрана телевизора и поддерживают войну в Украине, могли несколько минут насладиться крошечкой правды от российского юмористического шоу Камеди клаб, пишет «Главред» .

Так, главного террориста планеты Путина решил потроллить резидент клуба Гарик Харламов. Он спел, можно сказать, риторическую песню-вопрос, в которой спросил у президента России, есть ли у того какой-то план?

На мотив песни «Дельтаплан» Валерия Леонтьева комик исполнил: «А доллар стоит уже где-то сто рублей. Под сто рублей. И из авто китайских лепят «москвичей». Для москвичей. И россиянам въезд закрыт в 120 стран. В 130 стран. Уже скажите нам: у вас же есть какой-то план? Скажите, есть какой-то план?»

На видео - грустная песня каждого россиянина:

Аккомпаниировал россиянину другой российский артист и певец - Дмитрий Маликов.

Теперь к Харламову могут быть вопросы со стороны властей, ведь как известно, говорить правду в России нельзя.

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