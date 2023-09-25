Военный эксперт: Этой осенью Крымский мост уйдет под воду 1 25.09.2023, 13:39

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Даже не смотря на то, что РФ его постоянно оберегает и защищает.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал сайту ТСН.ua, что будет с Крымским мостом в ближайшее время.

— Будут ли продолжаться наши атаки на Крымский мост, чтобы его наконец уничтожить?

— Да. Без уничтожения этого моста нам будет очень тяжело освобождать Крым. Вернее, фактически невозможно. Подпитка вражеских войск всем необходимым ведется именно через эту переправу, особенно ее железнодорожной частью. Мост – это как вена, питающая врага. Он усиливает обороноспособность группировки оккупационных войск, которая находится в Крыму. Поэтому мы просто вынуждены его разрушить, если хотим освободить Крым. Более того, мы должны его уничтожить, как только выйдем на оперативное пространство, достигнув города Токмак. К этому моменту Крымский мост должен быть разрушен, чтобы нарушить цепочку обеспечения всем необходимым группировки вражеских войск вдоль Днепра.

— То есть, этой осенью Крымский мост уйдет под воду?

— Да, это вполне вероятно. Даже не смотря на то, что враг его постоянно оберегает и защищает.

Кстати, нашим войскам удалось уничтожить одну из систем защиты моста. Я имею в виду станцию радиотехнической разведки "Предел-Е". Это новейшая установка, изготовленная россиянами в 2023 году. Они поставили ее в защиту Крымского моста в Железном порту. Она должна была вести разведку и прикрывать воздушное пространство всего Крыма. Она была очень мощной, а радиус ее действия минимум 400 километров. Данных об этой установке немного, поскольку это свежая разработка россиян и была выпущена чуть ли не в одном экземпляре. Теперь ее нет, мы ее уже уничтожили, а это ждет и сам Крымский мост.

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