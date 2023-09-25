«У России и Китая есть «подковерные» договоренности» 2 25.09.2023, 14:05

3,800

Пекин хочет углубить взаимную торговлю с Москвой.

Китай понимает, насколько Россия стала зависимой от него, так что хочет еще больше углублять связи между странами. Об этом «24 Каналу» рассказал Станислав Желиховский – кандидат политических наук, эксперт-международник, заметив, что мир будет пытаться это предотвратить.

Как Запад предостерегает Китай от сотрудничества с Россией

Учитывая, что европейские рынки для Китая значительно мощнее, чем российский, это действительно может стать элементом сдерживания для подобных решений со стороны Пекина.

- Действительно, одним из главных инструментов влияний на Поднебесную – это санкционное давление, как на конкретные отрасли китайской экономики, так и на сами компании. Еще в июле министерша финансов США во время визита в Китай предостерегла чиновников от предоставления России помощи в войне, – заметил Станислав Желиховский.

Еще тогда Штаты дали понять Китаю, что в случае оказания военной помощи Кремлю или помощи в обходе санкций, ограничения коснутся и его самого.

Летом директор ЦРУ Уильям Бернс подчеркнул, что Соединенным Штатам следует постепенно отказываться от товаров и услуг КНР. По его словам, Пекин фактически намерен «изменить мировой порядок». В то же время официальные лица Китая выражали обеспокоенность тем, что Администрация Байдена хочет ограничить инвестициям компаниям США в Китай.

«Это подтверждает, что Пекину не все равно. Он все же пытается балансировать и не предпочитает повторить судьбу Северной Кореи или России. Думаю, пока он действительно серьезную военную помощь оказывать не будет, хотя разведка США сообщала о передаче России технологий двойного назначения», – подметил эксперт-международник.

Можно предполагать, что у России и Китая есть «подковерные» договоренности, чтобы Кремль мог компенсировать подсанкционные товары и дальше производить оружие для войны в Украине. При этом прямое военное сотрудничество между странами будет нелегко доказать. Это довольно сложная процедура.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».