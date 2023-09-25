«Ник и Майк»: В минском дворце с опаской глядят на происходящее на фронте 2 25.09.2023, 14:21

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Все сферы, за которые берется хунта, находятся в кризисе.

Процент уничтожаемых воздушных целей агрессора, систематические и эффективные удары по тыловой инфраструктуре, а также показатели уничтожаемой в ходе контрнаступления техники и вооружений врага, говорят о том, что в ближайшее время будет качественное изменение ситуации на фронте, пишет Telegram-канал «Ник и Майк».

Одновременно происходят изменения и в другой плоскости. Ситуация вокруг Карабаха стала возможной не столько из-за желания наказать Никола Пашиняна, сколько из-за слабости роzzии. В обозримой перспективе она открывает окно возможностей для урегулирования и иных искусственных гнойников: Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии. Агрессор просто не способен защищать такие криминальные анклавы, растягивая ограниченные ресурсы.

В минском дворце, несмотря на риторику, с опаской следят за тем, как альтернативным образом сбываются прогнозы агрофюрера на фронте.

Тем более, что все сферы, за которые хунта хватается на внутреннем поле - от падежа скота до образования - демонстрируют упорное нежелание выполнять приказы и скатываются в глубокий, а самое главное, системный кризис.

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