Минчанку возмутил неожиданный визит учительницы в квартиру 5 25.09.2023, 14:26

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Педагогам поручили собрать информацию об уехавших за границу?

- Сегодня, когда Беларусь находится под оккупацией, каждый неожиданный звонок в дверь вызывает напряжение, нервозность и настороженность. Так вчера было у меня, - пишет читательница сайта Charter97.org Юлия из Минска.

Звонок в дверь - и начинается учащенное сердцебиение, успокоилась, подождала, опять звонок, на цыпочках подхожу к глазку: по ту сторону двери стоит женщина с папкой. Осмелела - отпираю.

Это учительница. Выдыхаю с облегчением. Выслушиваю об акции по переписи всех детей (так называемый «всеобуч»), находящихся по этому месту жительства.

Раскрепощаюсь, но не надолго. Ведь вопросы касаются не моих детей, а детей, у родителей которых мы арендуем квартиру. Вопросы эти каким-то образом касаются не школы, а частной жизни хозяев. Где они? Куда уехали, как давно? Ходят слухи, что они уехали за границу (это в 2-миллионном Минске, где слухи такого рода вряд ли могут ходить).

Даю ей такой ответ: я о чужих людях информации не знаю, а если и знаю, то не обязана ее никому сообщать.

Обращаю внимание учительницы, что мы здесь официально живем, поэтому советую ей сосредоточиться на переписи моих детей. Но допрос проведен, и мои дети ее совсем не интересуют.

Позвонила подруге, которая в школе работала когда-то, так она мне и объяснила это явление. Мол, съедят все внутренности с никому ненужной переписью детей, за которую учителя ни гроша не получают, но все равно выполняют.

Еще лет 30-40 назад профессия учителя была в почете. Сегодня же произошла деградация, и учитель превратился в рупор режима, в того, которым затыкают все дыры. Вчера учительница, заглянувшая в нашу квартиру, была больше похожа на следователя, который что-то вынюхивает.

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