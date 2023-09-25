NYT: Первая партия танков Abrams уже прибыла в Украину 2 25.09.2023, 14:28

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Они усилят контрнаступление ВСУ.

Первая партия танков Abrams американского производства была доставлена в Украину в субботу, 23 сентября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Как отмечает издание, первые танки прибыли в Украину на несколько месяцев раньше начальных оценок и вовремя, чтобы использовать их в контрнаступлении ВСУ.

Источники издания сообщили, что остальные Abrams будут отправлены в ближайшие месяцы, отметив, что доставленные в Украину танки были первыми из 31, которые администрация президента Джо Байдена пообещала прислать.

Сколько танков было доставлено на данный момент неизвестно.

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