Белорус прилетел в Черногорию, где его задержали
- 25.09.2023, 14:38
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Его собираются экстрадировать.
В аэропорту столицы Черногории Подгорице 23 сентября задержали 53-летнего белоруса, которого разыскивал Интерпол, пишет «Зеркало» со ссылкой на местное издание CDM.me.
Мужчину остановили сотрудники пограничной службы по прилете в Черногорию. Выяснилось, что Национальное бюро Интерпола в Минске объявило его в международный розыск по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.
По решению суда Подгорицы мужчину задержали для последующей экстрадиции в Беларусь.