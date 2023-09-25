Белорус прилетел в Черногорию, где его задержали 25.09.2023, 14:38

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Его собираются экстрадировать.

В аэропорту столицы Черногории Подгорице 23 сентября задержали 53-летнего белоруса, которого разыскивал Интерпол, пишет «Зеркало» со ссылкой на местное издание CDM.me.

Мужчину остановили сотрудники пограничной службы по прилете в Черногорию. Выяснилось, что Национальное бюро Интерпола в Минске объявило его в международный розыск по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.

По решению суда Подгорицы мужчину задержали для последующей экстрадиции в Беларусь.

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