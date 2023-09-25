закрыть
25 сентября 2023, понедельник, 15:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Белорус прилетел в Черногорию, где его задержали

  • 25.09.2023, 14:38
  • 5,726
Белорус прилетел в Черногорию, где его задержали

Его собираются экстрадировать.

В аэропорту столицы Черногории Подгорице 23 сентября задержали 53-летнего белоруса, которого разыскивал Интерпол, пишет «Зеркало» со ссылкой на местное издание CDM.me.

Мужчину остановили сотрудники пограничной службы по прилете в Черногорию. Выяснилось, что Национальное бюро Интерпола в Минске объявило его в международный розыск по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.

По решению суда Подгорицы мужчину задержали для последующей экстрадиции в Беларусь.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Уроки Гаравского
Уроки Гаравского Ирина Халип
Цикл замкнулся
Цикл замкнулся Владимир Пастухов
Герасимов в отчаянии
Герасимов в отчаянии Том Купер
Россия ждет главного сообщения
Россия ждет главного сообщения Эль Мюрид